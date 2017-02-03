Мирча Луческу: "Трансфер Ивановича очень важен для "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после товарищеского матча со "Спартой" (0:2) подчеркнул, что защитник Бранислав Иванович играл справа, потому что у сине-бело-голубых не было альтернативных вариантов, передает из Бенидормаспецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам специалиста, переход 32-летнего серба очень важен для зенитовцев.

- Иванович вышел справа. Чем это вызвано? Рассматриваете ли вы его как правого защитника или как центрального? - вопрос Луческу.

- Это очень важный трансфер для нас. Он универсал и может закрыть сразу две позиции: и правого и центрального защитника, тем более, что у нас отсутствует давно Новосельцев, и давно у нас не было других альтернативных вариантов. А Смольникову еще нужно время для того, чтобы он начал играть в основном составе.

Об уровне Ивановича, конечно, нет смысла говорить - просто хотел посмотреть его на позиции правого защитника. В дальнейшем посмотрим: где больше будет в нем нуждаться команда, там и будем его использовать. Это для нас очень хороший трансфер, и думаю, что его большой опыт поможет нашей команде.

Дал сегодня Данни сыграть целый тайм. Он еще пока не тот Данни, каким его все знают, но, естественно, что после года отсутствия на футбольном поле он выглядит достаточно нормально.