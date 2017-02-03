Мирча Луческу: "Некоторые футболисты "Зенита" должны хорошо подумать, если хотят быть игроками основы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу недоволен игрой своей команды в первом тайме товарищеского матча со "Спартой" (0:2), передает из Бенидормаспецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам специалиста, после перерыва сине-бело-голбые имели полное преимущество над соперником.

- Недоволен игрой в середине поля, особенно в первом тайме, - начал Луческу. - Надеюсь, со временем найдем лучшие варианты. Не понравилось отношение ребят в первом тайме. Такое чувство, что вышли на прогулку, а не на контрольную игру. Было легко прочитать наши действия, что соперник и делал. Правда и соперник тоже ничего не создал: если бы не эта ошибка Шатова, когда он свалил соперника.

Во втором тайме - совсем по-другому. Пришлось в раздевалке жестко поговорить, и совсем другая команда вышла во втором тайме. Уже был совсем другой игровой настрой. Наверное, важно было и присутствие Ивановича на футбольном поле. Мы имели полное преимущество, создавали моменты. К сожалению, не забили пенальти. Я даже не беру во внимание второй гол, который они забили - там была серия рикошетов. Важно было во втором тайме увидеть совсем другую команду, и я ее увидел.

Конечно, любое поражение всегда неприятно, вне зависимости от того, официальная игра или нет, но зато есть повод для того анализа и для некоторых решений. Есть игроки, которые должны хорошо подумать, если они хотят быть футболистами основного состава.