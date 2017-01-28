Мирча Луческу: "Кокорин? Не хотелось бы никого выделять"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Легией" (2:0) в товарищеском матче на сборах в Испании в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что не хотел бы никого выделять из состава. Напомним, дублем в этой встрече отметился нападающий Александр Кокорин.

– Надолго ли выбыли Александр Кержаков и Иван Новосельцев?

– Говорил еще перед сбором – те игроки, которые не готовы полностью, лучше останутся в Петербурге и будут заниматься по индивидуальной программе. Когда будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе. Возможно, это произойдет, когда мы вернемся в Петербург.



– Кокорин забил два мяча. Как оцените его прогресс в последнее время?

– Это тренировочные игры, я бы не хотел кого-то выделять из состава. Еще раз подчеркну, что доволен в целом первым таймом и тем, как игроки трактовали эпизоды, над которыми мы работали. Особенно понравилась организация игры в первом тайме. Во втором тайме, к сожалению, перешли больше на индивидуальную игру и поэтому теряли очень много мячей.



В таких матчах очень важно сначала набрать функциональное состояние и то, как организованно действует команда. Не хотелось бы кого-то выделять.