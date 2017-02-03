Мирча Луческу: "Когда Данни будет на поле, капитанская повязка будет у него"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после товарищеского матча со "Спартой" (0:2) подчеркнул, что выбор нападающего Артема Дзюбы капитаном команды был единственным вариантом, передает из Бенидормаспецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. При этом специалист отметил, что капитанская повязка вернется к Данни, когда он сможет вернуться на поле.

- Чем продиктован выбор Дзюбы в качестве капитана? - вопрос Луческу.

- Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь, были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин - капитан, который мог бы иметь диалог с судьями.

Ну и Дзюба на 90 процентов, всегда практически, игрок основного состава. То есть, он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе.

Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант.

Но, правда, я обращаю внимание, что когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор.