Мирча Луческу: "Хочется дать возможность больше сыграть Данни"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Легией" (2:0) в товарищеском матче на сборе в Испании подчеркнул, что на втором сборе перед командой ставятся другие задачи. По словам Луческу, все соперники амбициозны и настроены на игру против "Зенита".

– Начался другой сбор, перед нами здесь стоят совсем другие задачи, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Луческу. – Если на первом сборе, вы помните, каждая команда играла по 45 минут, по тайму мы играли и потом меняли, то сейчас пытаемся уже, чтобы футболисты сыграли по 70, а многие – уже и по 90 минут. То есть, ставятся другие задачи.



Мы в Петербурге использовали те дни, которые были между сборами, и повысили свое функциональное состояние – работали только над этим. И это видно и по вчерашней игре, и по сегодняшней – ребята выглядят уже получше, чем это было на первом сборе.



Вчера решили выставить молодых футболистов и новичков, а сегодня играл состав, который провел большинство матчей и в первом круге, и в Лиге Европы. Доволен и вчерашней, и сегодняшней игрой, доволен интенсивностью. Все соперники очень амбициозны и настроены на каждую игру с нами. Я рад, что мы в этих матчах выглядели очень достойно.



Вчера, допустим, решили посмотреть, как выглядит команда после длинного перелета, и сразу встретились с непростым соперником. Нужно было проявить характер. Раньше я всегда так делал в других командах, которые тренировал. И очень хорошо, что даже в таких непростых условиях команда выиграла очень убедительно.



Сегодня, конечно, больше понравился первый тайм, чем второй. Все-таки замены, которые мы сделали, повлияли на взаимодействие между игроками. Хочется в этих тренировочных матчах дать возможность сыграть больше и Данни. Это нормально, что он сегодня несколько раз ошибался – давно не играл, целый год.



Три дня сейчас будем работать без матчей. Есть, над чем поработать, подметили в этих двух играх многие моменты. Нужно скорректировать их и после этого будут у нас три игры, одна за другой, где опять будут разные сочетания. Не будет такого – первый состав и второй состав.