Миранда посвятил жене гол в ворота Аргентины

Защитник сборной Бразилии Миранда, ставший автором единственного гола в товарищеском матче против Аргентины (1:0), посвятил забитый мяч семье. 34-летний бразилец забил на последних минутах и принес победу.

- Я очень счастлив, что помог моим товарищам по команде, и забил гол Аргентине – захватывающий и полезный, – цитирует FourFourTwo Миранду. - Посвящаю гол тем, кто доверял и поддерживал мою семью. В этот день, 16 лет назад, я встретил свою жену... Хочу отпраздновать с ней и детьми гол.