Министр обороны Израиля раскритиковал сборную Аргентины

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Твиттере раскритиковал команду Аргентины за отказ приехать в Иерусалим на товарищеский матч против сборной его страны.

- Жаль, что аргентинские игроки уступили давлению со стороны антиизраильских подстрекателей, чья единственная цель - ущемить наше базовое право на самозащиту и уничтожить Израиль, - написал Либерман.



Напомним, что сборная Аргентины отказалась из-за угроз со стороны палестинцев.



Глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призывал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии форварда аргентинцев Лионеля Месси.

חבל שאבירי הכדורגל מארגנטינה לא עמדו בלחץ המסיתים שונאי ישראל שמטרתם היחידה לפגוע בזכות הבסיסית שלנו להגנה עצמית ולהביא להשמדת ישראל. לא נכנע בפני חבורת אנטישמים תומכי טרור – אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 6 июня 2018 г.

Аргентина может быть оштрафована на 2,2 миллиона долларов за отказ играть с Израилем //

Угрозы в адрес Месси стали одной из причин отмены матча Израиль - Аргентина