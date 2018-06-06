17:14 | Футбол — Товарищеские матчи

Министр обороны Израиля раскритиковал сборную Аргентины


Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Твиттере раскритиковал команду Аргентины за отказ приехать в Иерусалим на товарищеский матч против сборной его страны.

- Жаль, что аргентинские игроки уступили давлению со стороны антиизраильских подстрекателей, чья единственная цель - ущемить наше базовое право на самозащиту и уничтожить Израиль, - написал Либерман.

Напомним, что сборная Аргентины отказалась из-за угроз со стороны палестинцев.

Глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призывал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии форварда аргентинцев Лионеля Месси.

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