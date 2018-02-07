21:18 | Футбол — Товарищеские матчи

Между игроками "Спартака" и "Спарты" возникла стычка

2

Во время товарищеского матча "Спартак" - "Спарта" между футболистами команд возникла стычка. На 43-й минуте игры бразилец Фернанду нарушил правила у штрафной площади пражской команды против экс-футболиста "Ростова" Гелора Канга. В результате этого произошла небольшая потасовка.

По итогам эпизода арбитр встречи показал Фернанду и Канга желтые карточки за неспортивное поведение.

 Трансляция матча "Спартак" - "Спарта"

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

sergei.krasinov Pебят, бpосить кypить...//////////////Как же ты надоел уже) Завтра же накурюсь.

21:39

баламошка

У Спарты (судя по названию Спарта это обрезанный Спартак) шоколадки какие-то слишком агрессивные.

21:36