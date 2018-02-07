Между игроками "Спартака" и "Спарты" возникла стычка

Во время товарищеского матча "Спартак" - "Спарта" между футболистами команд возникла стычка. На 43-й минуте игры бразилец Фернанду нарушил правила у штрафной площади пражской команды против экс-футболиста "Ростова" Гелора Канга. В результате этого произошла небольшая потасовка.

По итогам эпизода арбитр встречи показал Фернанду и Канга желтые карточки за неспортивное поведение.

Трансляция матча "Спартак" - "Спарта"