Между игроками "Спартака" и "Спарты" возникла стычка

Во время товарищеского матча "Спартак" - "Спарта" между футболистами команд возникла стычка. На 43-й минуте игры бразилец Фернанду нарушил правила у штрафной площади пражской команды против экс-футболиста "Ростова" Гелора Канга. В результате этого произошла небольшая потасовка.
По итогам эпизода арбитр встречи показал Фернанду и Канга желтые карточки за неспортивное поведение.
Стычка в матче "Спартак" - "Спарта" pic.twitter.com/2RJtgXt0fN– СЭ Спартак (@spartak_se) 7 февраля 2018 г.
баламошка
sergei.krasinov Pебят, бpосить кypить...//////////////Как же ты надоел уже) Завтра же накурюсь.
21:39
баламошка
У Спарты (судя по названию Спарта это обрезанный Спартак) шоколадки какие-то слишком агрессивные.
21:36