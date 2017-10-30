Месси вместо Азербайджана и Украины выбрал Краснодар

Ассоциация футбола Аргентины вела переговоры с Азербайджаном и Украиной о проведении товарищеских матчей в ноябре этого года, сообщает Vanguard. Параллельно аргентинцы договорились об игре с Нигерией, но предполагали провести ее в следующем году.

Игрокам сборной Аргентины было предложено выбрать соперника - Украину, Азербайджан или Нигерию. Представители федерации склонялись к первым двум вариантам из-за того, что эти страны находятся близко к России, с которой команда сыграет 10 ноября в "Лужниках".

Несмотря на это, Лионель Месси и другие лидеры сборной настояли на матче с Нигерией. После этого аргентинцы договорились с нигерийцами о матче в Краснодаре, чтобы не лететь на другой континент. Игра состоится 14 ноября.