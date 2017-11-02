Месси, три зенитовца и еще 22 игрока включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на два товарищеских матча против России и Нигерии. Футболисты "Зенита" Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер попали в окончательную заявку команды.
Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Аугустин Маркезин ("Америка", Мексика);
Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Эмилиано Инсуа ("Штутгарт", Германия), Херман Пеццела ("Фиорентина", Италия);
Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья", Испания), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия), Фернандо Беллуски ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Диего Перотти ("Рома", Италия), Энцо Перес ("Ривер Плейт", Аргентина), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони (трое - "ЗЕНИТ", Россия);
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба - "Бока Хуниорс", Аргентина).
Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве ("Лужники"), с Нигерией - 14 ноября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что Месси не сыграет с нигерийцами.
[SELECCIÓN MAYOR] Jorge Sampaoli completó la lista de convocados para los partidos ante Rusia y Nigeria con los jugadores del fútbol local. pic.twitter.com/ldaPxTdcOS– Selección Argentina (@Argentina) 2 ноября 2017 г.
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- Хорхе Сампаоли
- Пауло Дибала
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- Габриэль Меркадо
- Серхио Ромеро
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- Леандро Паредес
- Федерико Фасио
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- Эвер Банега
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