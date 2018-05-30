Месси с пенальти открыл счет в матче с Гаити. Видео

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против Гаити. На 17-й минуте звезда "Барселоны" реализовала пенальти.
Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).
Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
#SomosArgentina Así definió #Messi para el primer gol argentino ante Haití. pic.twitter.com/gpy9I1UlwV– Selección Argentina (@Argentina) 29 мая 2018 г.
Генри Морган
Слабое исполнение. Повезло. Вратарь - молодчик. мячик таки достал.
03:10
Kasansaj
Мисс пенальти
02:45