02:32 | Футбол — Товарищеские матчи

Месси с пенальти открыл счет в матче с Гаити. Видео

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против Гаити. На 17-й минуте звезда "Барселоны" реализовала пенальти.

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Генри Морган

Слабое исполнение. Повезло. Вратарь - молодчик. мячик таки достал.

03:10

Kasansaj

Мисс пенальти

02:45

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