Месси с пенальти открыл счет в матче с Гаити. Видео

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против Гаити. На 17-й минуте звезда "Барселоны" реализовала пенальти.

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты