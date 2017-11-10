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Месси извинился перед Дриусси за то, что не узнал его


Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси извинился перед форвардом "Зенита" Себастьяном Дриусси за то, что не узнал его. Игрок "Барселоны" принял коллегу, который попросил его сделать совместное фото, за фаната. 21-летний Дриусси на днях побывал в расположении сборной Аргентины в Москве, где команда готовится к товарищескому матчу с Россией.

– Мне неловко, что не узнал Себастьяна. Я знаю его. Однако я подумал, что он один из тех ребят, кто ждет меня, чтобы сделать фото, – цитирует Месси ESPN.– Когда я увидел фото в Инстаграме, то извинился перед ним. У нас с Дриусси общие тату-мастера, раньше мы с ним переписывались.

 

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi

Публикация от Sebastian Driussi 🇦🇷 (@sebadriussi.11) Ноя 7 2017 в 3:47 PST

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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