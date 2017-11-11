15:19 | Футбол — Товарищеские матчи

Месси и Краневиттер - в "старте" Аргентины на матч с Россией


Стал известен состав сборной Аргентины на товарищеский матч с Россией. С первых минут на поле появится капитан команды, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Кроме того, с первых минут сыграет хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер.

Еще три футболиста питерцев - Эмануэль Маммана, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони - попали в число запасных.

Полностью стартовый состав аргентинцев выглядит следующим образом: Ромеро - МаскераноПеццела, Отаменди - Перес, Ло СельсоКраневиттерСальвиоАгуэро, Ди МарияМесси.

Запасные - Гусман, Маммана, Фасио, Паредес, Инсуа, Бенедетто, Перотти, Банега, Дибала, Гомес, Ригони, Павон.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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