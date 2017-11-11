Месси и Краневиттер - в "старте" Аргентины на матч с Россией

Стал известен состав сборной Аргентины на товарищеский матч с Россией. С первых минут на поле появится капитан команды, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Кроме того, с первых минут сыграет хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер.
Еще три футболиста питерцев - Эмануэль Маммана, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони - попали в число запасных.
Полностью стартовый состав аргентинцев выглядит следующим образом: Ромеро - Маскерано, Пеццела, Отаменди - Перес, Ло Сельсо, Краневиттер, Сальвио, Агуэро, Ди Мария, Месси.
Запасные - Гусман, Маммана, Фасио, Паредес, Инсуа, Бенедетто, Перотти, Банега, Дибала, Гомес, Ригони, Павон.
Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Хавьер Маскерано
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Анхель Ди Мария
- Сальвио Эд.
- Эмилиано Инсуа
- Пауло Дибала
- Матиас Краневиттер
- Серхио Ромеро
- Энцо Перес
- Николас Отаменди
- Леандро Паредес
- Федерико Фасио
- Кристиан Павон
- Диего Перотти
- Алехандро Гомес
- Эвер Банега
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони