Месси и Краневиттер - в "старте" Аргентины на матч с Россией

Стал известен состав сборной Аргентины на товарищеский матч с Россией. С первых минут на поле появится капитан команды, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Кроме того, с первых минут сыграет хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер.

Еще три футболиста питерцев - Эмануэль Маммана, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони - попали в число запасных.

Полностью стартовый состав аргентинцев выглядит следующим образом: Ромеро - Маскерано, Пеццела, Отаменди - Перес, Ло Сельсо, Краневиттер, Сальвио, Агуэро, Ди Мария, Месси.

Запасные - Гусман, Маммана, Фасио, Паредес, Инсуа, Бенедетто, Перотти, Банега, Дибала, Гомес, Ригони, Павон.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.