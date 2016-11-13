Менеджер сборной Италии не считает, что матч с Германией будет товарищеским

Менеджер сборной Италии Леле Ориали выразил мнение, что товарищеский матч против Германии не будет носить дружественного характера. Игра состоится 15 ноября в Милане. Это их первая встреча после четвертьфинала Euro-2016, в котором итальянцы победили в серии пенальти (1:1, пенальти - 6:5).

- Матчи с Германией никогда не бывают товарищескими, и лучше этого противостояния не найти, - цитирует Football Italia Ориали. - Каждый раз, когда мы играем с Германией, матчи получаются яркими и напряженными. На бумаге этот матч товарищеский, но мы все знаем, что он не будет таким.