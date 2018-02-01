Мексика переиграла Боснию и Герцеговину

Сборная Мексики обыграла Боснию и Герцеговину в товарищеском матче (1:0). Единственный гол во встрече забил Уго Айяла. Также в концовке встречи боснийцы остались в меньшинстве.

Товарищеский матч

Мексика - Босния и Герцеговина - 1:0 (0:0)

Гол: Айяла, 65.

Мексика: Кота, Айяла, Аланис (Араухо, 46), Родригес Аланис, Молина (Х.дос Сантос, 46), Э.Эрнандес (Гонсалес, 57), Пинеда (Акино, 46), Дж.дос Сантос (Хор.Эрнандес, 46), Вела, Гальярдо, Мартин (Писарро, 73).

Босния и Герцеговина: Шехич (Пирич, 46), Граовац, Д.Тодорович, Медунянин, Томич (Беширевич, 46), Закарич (О.Тодорович, 64), Бекич, Сарич (Шечерович, 75), Лончар, Ахметович (Колич, 73), Менало (Чавар, 66).

Предупреждения: Аланис, 18. Бекич, 42. Беширевич, 61.

Удаление: Бекич (Б), 83.

Судья: Марруфо (США).

01 февраля. Сан-Антонио. Стадион "Аламодом".