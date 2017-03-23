09:35 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Майкл Кин: "О дебюте за сборную Англии в матче с Германией можно было только мечтать"

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Защитник сборной Англии Майкл Кин, для которого товарищеский матч с Германией (0:1) стал дебютным в составе национальной команды, подчеркнул, что воплотил в жизнь свою мечту. 24-летний футболист доволен своей игрой в этой встрече.

- Моя мечта воплотилась в жизнь. Последние несколько лет я стремился попасть в состав сборной Англии, - приводит Goal.com слова Кина. - Мне удалось сделать это, причем в матче с действующим чемпионом мира.

Мы добились отрицательного результата, но команда демонстрировала хорошую игру и создавала голевые моменты. Я доволен своими действиями, но не думаю останавливаться на достигнутом. Будет непросто, потому что на моей позиции выступает много хороших игроков.

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Материалы REN-TV

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