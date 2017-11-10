Мауро Икарди: "Я сделал многое, чтобы вернуться в сборную Аргентины"

Нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди отметил, что для него очень важно было вернуться в состав национальной команды. Форвард "Интера" был вызван в сборную на товарищеский матч с Россией.

- Играть в форме сборной Аргентины - это особенное чувство, - цитирует goal.com Икарди. - За нее выступают выдающиеся игроки. Вернуться в национальную команду было моей мечтой. За последние четыре сезона в "Интере" я сделал многое, чтобы завоевать место в составе Аргентины.

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября в "Лужниках", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.