Матюиди призвал болельщиков сборной Франции спеть гимн Англии

Полузащитник сборной Франции и "ПСЖ" Блэз Матюиди обратился к болельщикам национальной команды с просьбой спеть гимн Англии перед товарищеским матчем. Встреча команд пройдет 13 июня в Париже. Напомним, что 3 июня в Лондоне автомобиль врезался в толпу, а трое террористов, выбежавших из автомобиля, напали на прохожих. Вооруженные люди были ликвидированы полицией.

– Я призываю всех, кто будет на стадионе, спеть гимн Англии, – цитирует Times Of India Матюиди. – Все должны присоединиться. Эта страна заслуживает такого поступка, учитывая то, что случилось недавно. Мне было бы приятно, если мы сможем их так поддержать.