21:43 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Матюиди призвал болельщиков сборной Франции спеть гимн Англии

Полузащитник сборной Франции и "ПСЖ" Блэз Матюиди обратился к болельщикам национальной команды с просьбой спеть гимн Англии перед товарищеским матчем. Встреча команд пройдет 13 июня в Париже. Напомним, что 3 июня в Лондоне автомобиль врезался в толпу, а трое террористов, выбежавших из автомобиля, напали на прохожих. Вооруженные люди были ликвидированы полицией.

– Я призываю всех, кто будет на стадионе, спеть гимн Англии, – цитирует Times Of India Матюиди. – Все должны присоединиться. Эта страна заслуживает такого поступка, учитывая то, что случилось недавно. Мне было бы приятно, если мы сможем их так поддержать.

 

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий