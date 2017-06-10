Матч Украина - Мальта признан неофициальным

ФИФА не признала официальным товарищеский матч Украина - Мальта (0:1), сообщает Sportarena. Причиной стал превышенный лимит замен - вместо допустимых шести замен украинцы сделали десять, мальтийцы - девять. Матч не будет внесен в реестр поединков национальных команд, очки в рейтинг ФИФА также не будут начислены.

Мальта, таким образом, лишилась первой с 8 июня 2015 года официальной победы.