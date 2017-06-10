Матч Украина - Мальта признан неофициальным

ФИФА не признала официальным товарищеский матч Украина - Мальта (0:1), сообщает Sportarena. Причиной стал превышенный лимит замен - вместо допустимых шести замен украинцы сделали десять, мальтийцы - девять. Матч не будет внесен в реестр поединков национальных команд, очки в рейтинг ФИФА также не будут начислены.
Мальта, таким образом, лишилась первой с 8 июня 2015 года официальной победы.
Дополнительная информация
https://sportarena.com/football/wc2018/match-ukraina-malta-priznan-neofitsialnym/
баламошка
Пещерный футбол)
14:09
serenky25
Вот она лазеечка то....что бы рейтинг не портить...Шевченко нашёл ЩЕЛОЧКУ....ЩЕЛОЧКУ нашёл...
13:54