13:47 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Матч Украина - Мальта признан неофициальным

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ФИФА не признала официальным товарищеский матч Украина - Мальта (0:1), сообщает Sportarena. Причиной стал превышенный лимит замен - вместо допустимых шести замен украинцы сделали десять, мальтийцы - девять. Матч не будет внесен в реестр поединков национальных команд, очки в рейтинг ФИФА также не будут начислены.

Мальта, таким образом, лишилась первой с 8 июня 2015 года официальной победы. 

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/wc2018/match-ukraina-malta-priznan-neofitsialnym/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Пещерный футбол)

14:09

serenky25

Вот она лазеечка то....что бы рейтинг не портить...Шевченко нашёл ЩЕЛОЧКУ....ЩЕЛОЧКУ нашёл...

13:54