"Матч ТВ" покажет матчи сборной России против Венгрии и Чили в прямом эфире

"Матч ТВ" в пресс-релизе сообщил, что на телеканале будут показаны товарищеские матчи сборной России против Венгрии и Чили в прямом эфире. Встречи состоятся 5-го и 9 июня соответственно.

"Подтверждаем трансляции товарищеских матчей сборной России 5 и 9 июня 2017 года на федеральном телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире", – говорится в сообщении.

Встреча против Венгрии начнется в 21.20 по московскому времени, против Чили – в 18.50.

Ранее предполагалось, что игры будут показаны на платном канале "Футбол 1".

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