Матч сборных Японии и Чили отменен из-за землетрясения

Товарищеский матч между сборными Японии и Чили отменен из-за землетрясения на северном японском острове Хоккайдо, сообщает пресс служба Японской футбольной ассоциации. Такое решение принято после тщательной оценки убытков, понесенных в результате удара стихии, а также для обеспечения безопасности зрителей.

Встреча должна была пройти в пятницу в Саппоро.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в 3 часа 8 минут по местному времени в ночь на четверг (21:08 по московскому времени в среду), имеются многочисленные повреждения домов и дорог, в некоторых местах – оползни.