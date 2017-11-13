17:31 | Футбол — Товарищеские матчи

Матч Россия - Испания прокомментируют Дементьев и Карпин

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Первый канал представляет прямую телевизионную и онлайн-трансляции с футбольного матча РоссияИспания, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября. В телевизионном эфире матч прокомментирует Кирилл Дементьев, экспертом выступит Валерий Карпин.

Отмечается, что снова возможность комментировать игру получил обычный болельщик – на сайте телеканала в паре с Виктором Гусевым на матче отработает победитель конкурса "Я комментатор" Михаил Меламед из Барнаула.

Первый канал предоставит возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментариев. Также зрители смогут на протяжении трансляции отдельно следить за полузащитником испанцев Андресом Иньестой и за хавбеком сборной России Денисом Глушаковым.

Во время матча на стадионе будет работать камера с обзором 360 градусов, которая позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейке запасных.

Напомним, матч Россия – Испания состоится 14 ноября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Опять этот голос отдающий голубизной слушать? Валеру в пару поставили, чтобы народ звук не повыключал, после речей этого вещателя.

18:15

Slim Taller

Для меня это вполне неплохой выбор.Карпин,хоть и не речист,зато хороший аналитик.Дементьев тоже устраивает в качестве фона.Благоразумно убрали Выборнова.Не нужно лишней пропагандистской трескотни.

17:47

Спартач и че?

Валера для Испанцев комментировать будет?

17:35