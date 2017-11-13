Матч Россия - Испания прокомментируют Дементьев и Карпин

Первый канал представляет прямую телевизионную и онлайн-трансляции с футбольного матча Россия – Испания, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября. В телевизионном эфире матч прокомментирует Кирилл Дементьев, экспертом выступит Валерий Карпин.
Отмечается, что снова возможность комментировать игру получил обычный болельщик – на сайте телеканала в паре с Виктором Гусевым на матче отработает победитель конкурса "Я комментатор" Михаил Меламед из Барнаула.
Первый канал предоставит возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментариев. Также зрители смогут на протяжении трансляции отдельно следить за полузащитником испанцев Андресом Иньестой и за хавбеком сборной России Денисом Глушаковым.
Во время матча на стадионе будет работать камера с обзором 360 градусов, которая позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейке запасных.
Напомним, матч Россия – Испания состоится 14 ноября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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- Валерий Карпин
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Виктор Гусев
- Сборная Испании (Футбол)
- Андрес Иньеста
Jean4
Опять этот голос отдающий голубизной слушать? Валеру в пару поставили, чтобы народ звук не повыключал, после речей этого вещателя.
18:15
Slim Taller
Для меня это вполне неплохой выбор.Карпин,хоть и не речист,зато хороший аналитик.Дементьев тоже устраивает в качестве фона.Благоразумно убрали Выборнова.Не нужно лишней пропагандистской трескотни.
17:47
Спартач и че?
Валера для Испанцев комментировать будет?
17:35