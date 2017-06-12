Матч Франция - Англия начнется с минуты молчания

Товарищеский матч между сборными Франции и Англии начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, который случился 3 июня. Кроме того, команды выйдут на поле под знаменитую композицию группы Oasis - "Don't Look Back In Anger" (Переводится как "Не оборачивайся со злостью". - Прим. "СЭ"), также сначала прозвучит гимн Франции, а затем - Англии.

Напомним, 3 июня в Лондоне трое террористов совершили наезд на пешеходов, после чего устроили резню. В результате этого погибли семь человек, еще 48 попали в больницу. 22 мая в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв на концерте певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 75 получили ранения.

Матч Франция - Англия состоится завтра, 13 июня, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.