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Матч ЦСКА – "Уфа" перенесен на искусственное поле из-за погодных условий

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Контрольный матч ЦСКА"Уфа" перенесен с основного поля на искусственное. Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный твиттер армейской команды. Матч начнется в 12.00 по московскому времени.

"В связи с погодными условиями матч ЦСКА – "Уфа" пройдет на искусственном поле, а не на основном", – говорится в сообщении.

В чемпионате России ЦСКА набрал 22 очка в 13 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице, "Уфа" – 16 баллов и десятое место.

Трансляция матча ЦСКА – "Уфа"

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