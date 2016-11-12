Матч ЦСКА – "Уфа" перенесен на искусственное поле из-за погодных условий

Контрольный матч ЦСКА – "Уфа" перенесен с основного поля на искусственное. Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный твиттер армейской команды. Матч начнется в 12.00 по московскому времени.

"В связи с погодными условиями матч ЦСКА – "Уфа" пройдет на искусственном поле, а не на основном", – говорится в сообщении.

В чемпионате России ЦСКА набрал 22 очка в 13 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице, "Уфа" – 16 баллов и десятое место.

В связи с погодными условиями матч #ЦСКАУфа пройдет на искусственном поле, а не на основном pic.twitter.com/z3Un0BVynA – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 ноября 2016 г.

Трансляция матча ЦСКА – "Уфа"