Матч Аргентина - Нигерия в Краснодаре посетят до 26 тысяч зрителей

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович отметил, что на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии ожидается до 26 тысяч зрителей. Встреча пройдет на стадионе "Краснодар", которая вмещает около 34 тысяч зрителей.

– Ждем порядка 25-26 тысяч зрителей, аншлага не будет, – цитирует ТАСС Карповича. – На данный момент реализовано 23 тысячи с небольшим.

Матч Аргентина – Нигерия состоится сегодня, 14 ноября, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.