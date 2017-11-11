Марлос: "Когда я сделал выбор в пользу Украины, никогда не задумывался о сборной Бразилии"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос отметил, что задумывался о смене гражданства несколько лет назад. По его словам, после этого он не сожалел о том, что не смог попасть в сборную Бразилии.

- Я несколько лет назад задумался об этом, а потом идея возникла в клубе, - приводит Globo слова Марлоса. - У меня была встреча с Шевченко, после которой я принял окончательное решение взять украинское гражданство. Но на меня никогда никто не давил. К сожалению, не получилось попасть на чемпионат мира-2018.

После того, как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии. В Украине я сделал себе имя, меня полюбили болельщики.