Марк Ут не сыграет с Россией и Голландией

Форвард "Шальке-04" Марк Ут не сыграет за национальную команду в предстоящих играх. Германия в ноябре проведет два матча: товарищескую встречу с Россией 15 ноября и игру в рамках Лиги наций с Голландией 19 ноября.

Как сообщает пресс-служба клуба, у нападающего мышечная травма. Дальнейшее обследование покажет степень тяжести повреждения, однако Ут совершенно точно не сыграет за бундестим в ближайших матчах.

Сборная Германии впервые в истории потерпела шесть поражений в рамках одного календарного года. Также впервые с 2000 года бундестим проиграла два официальных матчах подряд. В предыдущей игре немцы крупно уступили Голландии - 0:3.

Сборная Германии также может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.