Мануэль Пеллегрини: "Полезно сыграть с "Локо", российская лига намного сильнее китайской"

Главный тренер "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини высоко оценил уровень российского чемпионата после товарищеского матча с "Локомотивом" (0:1), передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По мнению чилийца, сегодняшний поединок получился хорошим.

- Хороший спарринг, - отметил Пеллегрини. - За очки мы не боролись, но обе команды отлично поработали. "Локомотив", возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье.

- Как вам "Локомотив"?

- Хорошая команда. Но я больше следил за своими игроками. В целом чемпионат России - это заметная сила в европейском футболе. Ваша лига намного сильнее китайской, и для нас полезно сыграть с таким соперником.