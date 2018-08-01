Малком: "Рад первому голу за "Барселону". Я пришел, чтобы помочь великой команде"

Новичок "Барселоны" Малком прокомментировал дебютный гол за команду в матче международного кубка чемпионов в ворота "Ромы" (2:4).
- Я доволен, что забил первый гол за команду, но огорчен результатом, - цитирует слова 21-летнего бразильского форварда клубная пресс-служба. - Чем больше я буду играть, тем лучше буду выглядеть. Я пришел сюда, чтобы помочь великой команде, которая классно меня приняла.
Malcom Goal • Barcelona v Roma ([2]x1) pic.twitter.com/qHLiO8JEBc– Football Goals (@_eurogoals) 1 августа 2018 г.