Люксембург обыграл Венгрию

Люксембург в товарищеском матче на своем поле обыграл Венгрию - 2:1. В первом тайме команды забили по одному мячу, а вторую половину хозяева практически полностью провели с численным преимуществом. Удаление заработал Герге Ловренчич. В концовке матча гол забил защитник люксембуржцев Марвин Мартинс.

Товарищеский матч

Люксембург - Венгрия - 2:1 (1:1)

Голы: Жоаким, 15 (1:0). Николич, 18 (1:1). М.Мартинс, 84 (2:1).

Люксембург: Мори, Малгет, Филиппс, М.Мартинс, Мутш (Карлсон, 62), Жоаким (Скендерович, 88), Ениш (Синани, 62), К.Мартинс (Холтер, 90+2), О.Тилл (В.Тилл, 46), Тюрпель, Родригеш (Даниел да Мота, 46).

Венгрия: Ковачик, Кадар, Корчмар, Корхут, Джуджак (Штибер, 83), Паткаи, Надь (Балог, 83), Немет (Шоллои, 63), Ловренчич, Николич (Пришкин, 74), Уграи (Беше, 56).

Предупреждения: Ловренчич, 20. Тюрпель, 40. Даниел да Мота, 69. Малгет, 75. М.Мартинс, 85.

Удаление: Ловренчич, 52.

Судья: Дельферье (Бельгия).

9 ноября. Люксембург. Стадион Josy Barthel.