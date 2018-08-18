Луис Суарес не вызван в сборную Уругвая на первый матч после ЧМ-2018

Оглашен предварительный состав сборной Уругвая на товарищеский матч с Мексикой. Игра состоится 7 сентября в Хьюстоне (США) и станет первой после чемпионата мира-2018. В него вошли только футболисты иностранных клубов, позднее к ним могут добавиться игроки национального чемпионата. Примечательно, что в списке вызванных нет Луиса Суареса из "Барселоны".

Вратари – Фернандо Муслера, Мартин Сильва, Марин Кампанья; полевые игроки – Диего Годин, Себастьян Коатес, Хосе Мария Хименес, Маурисио Лемос, Гастон Сильва, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Карлос Санчес, Джорджан Де Арраскаета, Хонатан Урретавискайя, Гастон Перейро, Максимилиано Лопес, Кристиан Стуани, Эдинсон Кавани.

Сборную Уругвая после чемпионата мира-2018 покинул главный тренер Оскар Табарес. Замены ему еще не найдено, поэтому команду будет возглавлять Фабиан Които, главный тренер молодежной сборной. Ассистировать ему будут Густаво Феррейра, Карлос Никола и Себастьян Уррутиа.