11:54 | Футбол — Товарищеские матчи

Луис Альберто - о дебюте в составе сборной Испании: "Моя мечта сбылась"

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Полузащитник "Лацио" Луис Альберто отметил, что рад тренироваться и выступать со звездами сборной Испании. Хавбек также добавил, что сбылась его мечта дебютировать за национальную команду.

- Моя мечта сбылась, - цитирует Football Italia Луис Альберто. - Весь мир знает, что за счастье тренироваться вместе со звездами сборной Испании.

Напомним, что испанец дебютировал за сборную в товарищеском матче против Коста-Рики (5:0), выйдя на замену на 74-й минуте вместо Андреса Иньесты.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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inspire

почему то вспомнилось БТП - Богатые тоже плачут )))

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