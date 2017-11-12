Луис Альберто - о дебюте в составе сборной Испании: "Моя мечта сбылась"

Полузащитник "Лацио" Луис Альберто отметил, что рад тренироваться и выступать со звездами сборной Испании. Хавбек также добавил, что сбылась его мечта дебютировать за национальную команду.

- Моя мечта сбылась, - цитирует Football Italia Луис Альберто. - Весь мир знает, что за счастье тренироваться вместе со звездами сборной Испании.

Напомним, что испанец дебютировал за сборную в товарищеском матче против Коста-Рики (5:0), выйдя на замену на 74-й минуте вместо Андреса Иньесты.