Голкипер "Лиона" Антони Лопеш не поможет сборной Португалии в мартовских матчах. Как сообщает L'Equipe, 26-летний португалец обратился к медицинскому штабу команды с жалобами на боли в спине, и после обследования врачи обнаружили, что футболист не в состоянии играть в ближайших встречах. Вместо Лопеша в сборную Португалии вызван 22-летний страж ворот "Витории" Бруну Варела.

Напомним, 25 марта сборная Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сыграет с Венгрией, а 28-го проведет товарищеский матч с командой Швеции.