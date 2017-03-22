08:27 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Лопеш не поможет сборной Португалии

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Голкипер "Лиона" Антони Лопеш не поможет сборной Португалии в мартовских матчах. Как сообщает L'Equipe, 26-летний португалец обратился к медицинскому штабу команды с жалобами на боли в спине, и после обследования врачи обнаружили, что футболист не в состоянии играть в ближайших встречах. Вместо Лопеша в сборную Португалии вызван 22-летний страж ворот "Витории" Бруну Варела.

Напомним, 25 марта сборная Португалии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сыграет с Венгрией, а 28-го проведет товарищеский матч с командой Швеции.

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Материалы REN-TV

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