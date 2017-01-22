"Локомотив" проиграл софийскому ЦСКА

"Локомотив" в товарищеском матче уступил софийскому ЦСКА (1:2) на сборе в Испании. Автором единственного мяча в составе железнодорожников стал Дельвин Ндинга. Эта встреча стала для российского клуба последней в рамках сбора в Эстепоне.

Второй сбор запланирован с 26 января по 7 февраля в испанской Марбелье, там пройдут пять контрольных матчей. А третий сбор состоится в турецком Белеке с 11 по 23 февраля, где "Локомотив" сыграет три поединка.

Товарищеский матч

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – ЦСКА (Болгария) – 1:2 (0:0)

Голы: Ндинга, 50 (1:0). Руй Педру, 51 (1:1). Атанасов, 84 (1:2).

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), В.Денисов (Лысов, 83), Михалик, Лапшов, И.Денисов, Касаев (Ндинга, 46), Игнатьев, Коломейцев, Миранчук, Галанин (Макоев, 67), Майкон (Натхо, 68).

Предупреждение: Майкон, 38.

22 января. Марбелья. Стадион Marbella Football Center.