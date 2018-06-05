Литва и Латвия сыграли вничью

Литва и Латвия в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 1:1.

Товарищеский матч

Литва - Латвия - 1:1 (0:0)

Голы: Дубра, 46 (0:1). Лаукжемис, 86 (1:1).

Литва: Барткус, Микуцкис, Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас, Шярнас (Сливка, 67), Вербицкас (Лаукжемис, 67), Куклис (Ласицкас, 83), Паулюс (Воробьевас, 58), Черных, Новиков.

Латвия: Икстенс, Фрейманис, Дубра, Ягодинский, Вишняков (Фертов, 81), Ругинс (Речицкий, 64), Тарасов, Камеш, Клюшкин (Шабала, 81), Икауниекс, Юрковскис.

Предупреждения: Гирдвайнис, 40. Клюшкин, 44. Икауниекс, 76. Unknown, 85. Шабала, 87. Unknown, 90+1.

Судья: ТОХВЕР (Эстония).

5 июня. Вильнюс. Стадион "LFF Stadium (Vetra Stadium)".