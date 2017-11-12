01:15 | Футбол — Товарищеские матчи

Лионель Месси: "Мне было стыдно говорить о возвращении в сборную Аргентины"


Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что ему было трудно вернуться в национальную команду. Решение завершить карьеру в сборной он принял летом 2016 года после поражения в финале Кубка Америки от Чили. В том же году вернулся в состав команды.

- Решение об уходе из сборной я принял сгоряча, - приводит FourFourTwo слова Месси. - А потом мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться. Но тренер и партнеры поддержали меня. Они сделали все возможное, чтобы мне было проще.

Напомним, Месси в субботу провел 90 минут на поле в товарищеском матче против сборной России (1:0). 

Россия - Аргентина

 

Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий