Лионель Месси: "Чемпионат мира – мечта сборной Аргентины, мечта всей страны"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Гаити в товарищеском матче (4:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил, что все игроки хотят одержать победу на чемпионате мира-2018.

– Я очень благодарен всем болельщикам, мы всегда чувствуем их поддержку, – цитирует пресс-служба команды Месси. – Чемпионат мира – наша мечта, мечта всей страны. Мы должны выиграть первый матч, который даст нам душевное спокойствие, и думать об остальных двух играх. Все хотят одного – добыть важный титул со сборной Аргентины. Мы оставим все силы.

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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