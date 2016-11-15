Лингард и Клайн - в стартовом составе сборной Англии на матч с Испанией

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на товарищеский матч, который пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Англия: Харт, Клайн, Стоунс, Кэйхилл, Роуз, Лаллана, Хендерсон, Дайер, Лингард, Стерлинг, Варди. Запасные: Хитон, Пикфорд, Уокер, Ягелка, Крессуэлл, Бертранд, М. Кин, Уолкотт, Уилшир, Таунсенд, Рэшфорд, Старридж.

Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, И. Мартинес, Аспиликуэта, Бускетс, Мата, Тиагу Алькантара, Витоло, Адурис, Сильва. Запасные: де Хеа, Серхи Роберто, Монреаль, Бартра, Эррера, Асенсио, Иско, Коке, Нолито, Кальехон, Аспас, Мората.

Трансляция матча Англия – Испания