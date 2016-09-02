Левен Кюрзава: "Игра сборной Франции против Италии не была совершенной"

Защитник сборной Франции Левен Кюрзава остался доволен своей игрой в товарищеском матче против Италии (3:1). Также он отметил, что его команде необходимо повторить успех в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии 6 сентября.

- Игра сборной Франции не была совершенной, но победа обнадеживает, - цитирует пресс-служба федерации футбола Франции Кюрзава. - Знали, что это будет сложная игра, и мы все рады победе. Теперь мы должны сделать то же самое в Белоруссии. С личной точки зрения, я знаю, что ждет тренер от меня на поле. Я должен продолжать работать, но думаю, что я нахожусь на верном пути. Доволен своей игрой против Италии.