09:16 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Левен Кюрзава: "Игра сборной Франции против Италии не была совершенной"

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Защитник сборной Франции Левен Кюрзава остался доволен своей игрой в товарищеском матче против Италии (3:1). Также он отметил, что его команде необходимо повторить успех в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии 6 сентября.

- Игра сборной Франции не была совершенной, но победа обнадеживает, - цитирует пресс-служба федерации футбола Франции Кюрзава. - Знали, что это будет сложная игра, и мы все рады победе. Теперь мы должны сделать то же самое в Белоруссии. С личной точки зрения, я знаю, что ждет тренер от меня на поле. Я должен продолжать работать, но думаю, что я нахожусь на верном пути. Доволен своей игрой против Италии.

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