Лев рассказал о состоянии Хуммельса

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед контрольным матчем против России заявил, что общался с защитником "Баварии" Матсом Хуммельсом. 29-летний немец был заменен на 65-й минуте матча 11-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" (2:3) из-за простуды.

- Вы бы взяли Сержа Гнабри на ЧМ-2018, если бы у него не было травмы?

- Это игрок высокого уровня. Мы уже даже в 2014 году наблюдали за Гнабри, но у него были травмы - одна за другой. Играл в Бремене, в "Хоффенхайме". Сейчас он перешел в "Баварию" и играет очень хорошо. Мне понравилось, как он сыграл в субботу. Против Франции он тоже отыграл на высшем уровне. Когда ему было 17-18 лет, он уже играл в бундеслиге. И сейчас он действительно находится в замечательной форме и может стать важным игроком для нас.



- Вы были на матче Боруссия - Бавария. Матс Хуммельс сказал после игры, что был простужен. В каком он сейчас состоянии? Он еще болен? И как вы относитесь к тому, что игрок выходит на поле, будучи больным?

- Вчера я с ним разговаривал и спросил, почему так произошло и как он себя чувствует. Он мне ответил, что перед игрой он проснулся, и у него был заложен нос. Но у него не было температуры и гриппа. Конечно, игра против "Боруссии" - важнейшая, и каждый игрок хочет выйти на нее с первых минут. В ходе игры, особенно в перерыве, он заметил, что чувствует себя не лучшим образом, не может сконцентрироваться, и дал понять главному тренеру, что его нужно заменить. В перерыве он поговорил с главным тренером и врачом команды.

Хуммельс - очень целеустремленный, амбициозный игрок, хотел играть. Частично я могу его понять. Если бы он изначально сказал, что не хочет и не будет играть, кто-то тоже подумал бы плохое - ведь такая важная игра. (Игорь Рабинер)

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