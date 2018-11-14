Лев рассказал, что важно для нового поколения игроков

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев на пресс-конферениции перед контрольной игрой с Россией, которая пройдет завтра в Лейпциге, рассказал о взаимодействии с молодыми футболистами и о том, как ему работалось с поколением Филиппа Лама и Бастиана Швайнштайгера.

– Как вы можете описать новое поколение игроков? О чем вы с ними разговариваете, как настраиваетесь на работу с ними?

– Будучи главным тренером национальной сборной, нужно заниматься, прежде всего, спортивными элементами игры. Несомненно, я общаюсь со всеми игроками. Иногда с глазу на глаз, иногда в группе. Всегда старался искать контакт с молодыми игроками. Но в основном мы говорим о футболе. Вспоминаю, как мы работали с Ламом и Швайнштайгером. Мы работали 7-8 лет, и с ними было легко находить общий язык. Ты знаешь игроков, их семьи. С молодыми же нужно, прежде всего, познакомиться. Я ищу этот контакт. Важно также проводить теоретические занятия, показывать им видео. Потому что они выросли в такое время, когда это имеет большое значение. Наши игроки очень общительные, они хотят, чтобы им объясняли вещи. Они всегда требуют обратную связь, нормально реагируют на критику. Не вижу принципиальной разницы между ними и предыдущим поколением. (Игорь Рабинер)

Германия - Россия: товарищеский матч, 15 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало - 22.45 (мск)

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