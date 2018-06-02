Леонардо Бонуччи: "Хватит вопросов о Балотелли!"

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после поражения от Франции в товарищеском матче (1:3) заявил, что устал от вопросов по нападающему Марио Балотелли. Форвард вернулся в национальную команду спустя 4 года.

- Достаточно вопросов о Балотелли, хватит! Он делает ошибки, как и другие, он забивает голы, как и другие, он упорно трудится, он приобрел опыт и пришел сюда с правильным отношением, но достаточно говорить о Балотелли, - цитирует Football Italia Бонуччи. - Мы команда, мы не должны слишком сильно давить на Марио и преуменьшать значимость других игроков.