Леандро Паредес: "Надеемся, что в России на чемпионате мира-2018 ничего плохого не произойдет"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес признался, что его соотечественники испытывают небольшой страх в связи с поездкой в Россию, где пройдет чемпионат мира-2018. В октябре организация "Исламское государство" (запрещена в России) выступила с угрозами устроить теракты на мировом первенстве в России.

- Конечно, аргентинцы немного боятся вещей, которые читают в газетах и на сайтах, - цитирует Ultimo Uomo Паредеса. - Не знаю, что может случиться, что произойдет. Мы стараемся быть спокойными, и надеемся, что ничего плохого не произойдет. Это не влияет на нашу производительность на поле.

Завтра, 11 ноября, состоится товарищеский матч Россия – Аргентина, и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия - Аргентина: день перед матчем