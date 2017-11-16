Лавров поздравил главу МИД Аргентины с победой футболистов его страны над Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил своего коллегу из Аргентины Хорхе Фори с победой аргентинской сборной в товарищеском матче против российской команды (1:0). Лавров также добавил, что Россия тесно сотрудничает с Аргентиной на международной арене.
– Хотел бы вас поздравить с победой Аргентины над РФ в товарищеском футбольном матче, – цитирует "Р-Спорт" Лаврова. – К сожалению, вы проиграли в вашей встрече с Нигерией (2:4). Нас радует, что она также прошла в России и вызвала огромный интерес болельщиков.
Мы всегда тесно сотрудничаем и на международной арене, имеем насыщенную двустороннюю повестку дня, поэтому я ожидаю, что сегодня проведем конструктивные переговоры.
sk0marov
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14:48
vasiunchik
Лавров то тут причем? Пресс-службе его вопрос задать надо. Он может и не в курсе вообще, что матч был такой.
14:48
takitak
лизнул, прямо скажем, ни к месту.
14:19
knyaz boltconskiy
Годы идут,Лавров не молодеет к сожалению.Дальше будет только хуже...
14:07