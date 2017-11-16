Лавров поздравил главу МИД Аргентины с победой футболистов его страны над Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил своего коллегу из Аргентины Хорхе Фори с победой аргентинской сборной в товарищеском матче против российской команды (1:0). Лавров также добавил, что Россия тесно сотрудничает с Аргентиной на международной арене.

– Хотел бы вас поздравить с победой Аргентины над РФ в товарищеском футбольном матче, – цитирует "Р-Спорт" Лаврова. – К сожалению, вы проиграли в вашей встрече с Нигерией (2:4). Нас радует, что она также прошла в России и вызвала огромный интерес болельщиков.

Мы всегда тесно сотрудничаем и на международной арене, имеем насыщенную двустороннюю повестку дня, поэтому я ожидаю, что сегодня проведем конструктивные переговоры.