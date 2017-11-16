13:25 | Футбол — Товарищеские матчи

Лавров поздравил главу МИД Аргентины с победой футболистов его страны над Россией

4

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил своего коллегу из Аргентины Хорхе Фори с победой аргентинской сборной в товарищеском матче против российской команды (1:0). Лавров также добавил, что Россия тесно сотрудничает с Аргентиной на международной арене.

– Хотел бы вас поздравить с победой Аргентины над РФ в товарищеском футбольном матче, – цитирует "Р-Спорт" Лаврова. – К сожалению, вы проиграли в вашей встрече с Нигерией (2:4). Нас радует, что она также прошла в России и вызвала огромный интерес болельщиков.

Мы всегда тесно сотрудничаем и на международной арене, имеем насыщенную двустороннюю повестку дня, поэтому я ожидаю, что сегодня проведем конструктивные переговоры.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171116/1128735549.html

4
Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

sk0marov

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

14:48

vasiunchik

Лавров то тут причем? Пресс-службе его вопрос задать надо. Он может и не в курсе вообще, что матч был такой.

14:48

takitak

лизнул, прямо скажем, ни к месту.

14:19

knyaz boltconskiy

Годы идут,Лавров не молодеет к сожалению.Дальше будет только хуже...

14:07