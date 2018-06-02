Латвия победила Эстонию в Балтийском кубке

Сборная Латвии обыграла Эстонию в матче Балтийского кубка. В составе латвийской команды на поле появились экс-вратарь "Москвы" Андрис Ванин и бывший игрок системы ЦСКА Виталий Максименко.

За Эстонию играли экс-хавбек "Амкара" Константин Васильев и Дмитрий Круглов, ранее защищавший цвета "Торпедо" и "Локомотива".

В первой игре Балтийского кубка Эстония обыграла Литву 2:0. В заключительном матче встретятся Латвия и Литва.

Балтийский кубок

Латвия - Эстония - 1:0 (0:0)

Гол: Икауниекс, 70.

Латвия: Ванин, Габов, Дубра, Ягодинский, Максименко, Ругинс (Тарасов, 66), Фертов (Савалниекс, 66), Клюшкин (Хмиз, 84), Икауниекс, Шабала, Карашаускс (Камеш, 83).

Эстония: Игонен, Круглов, Тамм, Баранов (Вихманн, 46), Метс, Юргенсон (Камс, 71), Васильев, Пури, Леписту (Антонов, 46), Кяйт, Зенев (Ойямаа, 71).

Предупреждения: Шабала, 18. Круглов, 40.

Судья: Лукьянчукас (Литва).

2 июня. Рига. Стадион "Daugava".