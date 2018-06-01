Квинси Промес: "Мне нужно лучше проявлять себя в сборной Голландии"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес считает, что ему нужно ярче играть за сборную Голландии. В четверг футболист красно-белых забил гол в ворота Словакии в товарищеском матче (1:1).

- У меня есть ощущение, что я должен лучше проявить себя в сборной Голландии, - цитирует FOX Sports Промеса. - Вы наблюдаете, как я играю в чемпионате России, но еще не показываю этого с национальной командой. Сделаю все возможное для сборной. Считаю ли я успешным этот вечер? Нет, для этого я должен был забить два гола.