Куртуа, Феллаини и Симан не сыграют с Россией

В товарищеском матче со сборной России за команду Бельгии не смогут сыграть вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Маруан Феллаини и защитник Лоран Симан, сообщила бельгийская футбольная федерация. У голкипера "Челси" травма бедра, у игрока средней линии "Манчестер Юнайтед" – повреждение пальца ноги, а у футболиста клуба "Монреаль Импакт" – проблема с коленом.

Все трое принимали участие в субботнем отборочном матче ЧМ-2018 с Грецией (1:1) и теперь пополнили список потерь "Красных дьяволов". Из-за травм во встрече с греками не смогли выступить Эден Азар, Кевин Де Брейне и Тома Менье.

Напомним, что поединок России и Бельгии пройдет в Сочи 28 марта.