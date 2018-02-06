Кучаев и Муса - в "старте" ЦСКА на матч с "Эльче"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Эльче". С первых минут на поле в испанском Кампоаморе появятся Константин Кучаев и Ахмед Муса. Начало встречи - в 20.00 по московскому времени.

Полностью состав армейцев выглядит следующим образом:

Акинфеев - Мариу Фернандес, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Кучаев - Натхо, Головин, Дзагоев - Витинью, Муса.