19:05 | Футбол — Товарищеские матчи

Кучаев и Муса - в "старте" ЦСКА на матч с "Эльче"

2

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Эльче". С первых минут на поле в испанском Кампоаморе появятся Константин Кучаев и Ахмед Муса. Начало встречи - в 20.00 по московскому времени.

Полностью состав армейцев выглядит следующим образом:

Акинфеев - Мариу Фернандес, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Кучаев - Натхо, Головин, Дзагоев - Витинью, Муса.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Деметрио

Ну ты видимо знаешь, что такое успех! Это наверное купить пиво до 23х и вместе с ним смотреть телевизор.

20:35

Хома Сапиенс

С лавки Лестера да в пару к Кучаеву. Это успех.

19:45