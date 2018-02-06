Кучаев и Муса - в "старте" ЦСКА на матч с "Эльче"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Эльче". С первых минут на поле в испанском Кампоаморе появятся Константин Кучаев и Ахмед Муса. Начало встречи - в 20.00 по московскому времени.
Полностью состав армейцев выглядит следующим образом:
Акинфеев - Мариу Фернандес, Вернблум, В. Березуцкий, Васин, Кучаев - Натхо, Головин, Дзагоев - Витинью, Муса.
Наш состав на #ЦСКАЭльче! @wernbloom – в тройке защитников, Кучаев – на левом фланге, Муса снова в атаке! pic.twitter.com/Y0njGmxLeB– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 февраля 2018 г.
Деметрио
Ну ты видимо знаешь, что такое успех! Это наверное купить пиво до 23х и вместе с ним смотреть телевизор.
20:35
Хома Сапиенс
С лавки Лестера да в пару к Кучаеву. Это успех.
19:45