14:49 | Футбол — Товарищеские матчи

"Крылья Советов" обыграли "Жилину" в своем первом матче в 2019 году

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"Крылья Советов" переиграли одного из лидеров чемпионата Словакии "Жилину" в товарищеском матче - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Павла Яковлева.

Это была первая игра для самарского клуба в 2019-м году.

Товарищеские матчи

"Крылья Советов" - "Жилина" - 1:0 (0:0)

Гол: Яковлев, 54.

"Крылья Советов": Рыжиков (Конюхов, 46), Шишкин (Бурлак, 46), Денисов (Зотов, 46), Чичерин (Карпов, 46), Самарджич (Тигиев, 46), Рохель (Ткачук, 46), Самедов (Тимофеев, 46), Ананидзе (Мияйлович, 46), Антон (Яковлев, 46), Канунников (Зиньковский, 46), Шейдаев (Соболев, 46).

22 января. Дубай. Стадион "Джебел Али".

Крылья Советов - Жилина

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