Кроос, Дракслер и Ройс не сыграют против России

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед контрольным матчем против России заявил, что задачей его команды является квалификация на чемпионат Европы 2020 года.

- У нас была только одна тренировка вчера, сегодня - предыгровая. В принципе у меня уже есть представление, как мы будем играть, - сказал Лев. - По возможности хочется, конечно, победить. Это главная задача.

Что касается кадров, Тони Кроос сообщил, что несколько дней он отдохнет - он провел очень много игр на протяжении протяжении сезонов. Дракслер и Ут также не примут участие в игре - у Марка Ута повреждение мышцы, а у Юлиана Дракслера несчастный случай в семье. После игры мы еще раз поговорим по телефону и, может, он сыграет против Голландии. К сожалению, из-за травмы завтра также не сможет сыграть Марко Ройс, у него воспаление голеностопа. А сыграет ли он в понедельник, еще неизвестно. Остальные в строю

- Завтрашняя игра - просто подготовка к игре с Голландией?

- Это контрольная игра. Давайте подождем матча Голландия - Франция. Не все в наших руках, останемся ли мы в Лиге А. Но главная задача - отборочный турнир Евро-2020. Наша команда переживает определенные изменения. Игра против Франции была очень интересной и показала, что мы можем играть на высоком уровне. Завтрашняя игра не имеет самого главного значения, тем не менее мы будем стараться показать лучший результат.

Лига наций - это турнир, котороый очень значим, но есть задача выше. Это Евро-2020. Нужно квалифицироваться. И даже если мы вылетим из Лиги А, это не станет концом света. (Игорь Рабинер)

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